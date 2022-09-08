İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek? İşte İSKİ’nin 8 Eylül 2022 su kesintisi listesi...
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Adalar
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Heybeliada Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
08.09.2022 13:33
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Avcılar
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Yeşilkent Mh
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
08.09.2022 00:03
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
B.Çekmece
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Ekinoba Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
08.09.2022 13:30
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Bahçelievler
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Kocasinan Merkez Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
08.09.2022 12:09
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Başakşehir
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Şamlar Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
08.09.2022 14:11
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Başakşehir
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
İkitelli Osb
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
08.09.2022 14:12
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Beykoz
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Yalıköy Mah,Merkez Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
08.09.2022 10:37
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Esenyurt
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Balıkyolu Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İdaremız Dışı Yapı Inşaatı Çalışmaları Sebebıyle 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
08.09.2022 00:03
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Eyüpsultan
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Sakarya Mah,Esentepe Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
08.09.2022 13:51
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Fatih
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Balat Mah,Ayvansaray Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
08.09.2022 14:02
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Kadıköy
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Osmanağa Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
08.09.2022 11:43
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Sarıyer
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Rumelihisarı Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
08.09.2022 09:40
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Sultanbeyli
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Necip Fazıl Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İbb Tarafından Yürütülen Alt Yapı Çalışmaları Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|
Başlama Tarihi
|
:
|
08.09.2022 10:41
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
Arıza Kesinti
|
İlçe
|
:
|
Tuzla
|
Etkilenen Mahalleler
|
:
|
Postane Mah,Yayla Mah,İstasyon Mah,Aydıntepe Mah,Cami Mah,Evliya Çelebi Mah
|
Arıza Sebebi
|
:
|
İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
|
Başlama Tarihi
|
:
|
08.09.2022 09:44
|
Bitiş Tarihi
|
:
|
Çalışmanın tahmini olarak 8.9.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kilis'te toplu sünnet töreni yapıldı
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