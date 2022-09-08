Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda ve Kontrol Birimi tarafından lokanta imalathaneleri ve döner salonları denetleniyor.

Zabıta ve Gıda ve Kontrol Birimi ekipleri, işletmelere ait kullanım alanının temizliği, kullanılan malzemelerin gıdaya uygunluğu, çevre temizliği ve sosyal tesislerin kullanışlılığını kontrol etti.

Ekipler, denetim esnasında işletme sahiplerini personel hijyeni, saklama koşulları ve genel hijyen kuralları ile ilgili bilgilendirerek, eksiklikler konusunda uyarıda bulundu.