Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da Halk Sağlığı Haftası etkinliği yapıldı
[Fotograf: AA]
Bartın İl Sağlık Müdürlüğünce, Halk Sağlığı Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.
Halk Sağlığı Haftası kapsamında sağlık çalışanlarının katılımıyla Hükümet Caddesi'nde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.
Arap Camii önünde kurulan stantta ise uzman sağlık personeli, vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümü ile beden kitle indeksi hesaplamasını yaptı.
Hipertansiyon, diyabet, obezite gibi hastalıklara ilişkin bilgilerin verildiği etkinlikte, vatandaşlara kalem, şapka ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı, keman dinletisi sunuldu.
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