Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin hem selamlarını hem talimatlarını hem de bakanlık olarak vizyonlarını iletmek üzere program uyguladıklarını söyledi.

Bu yıl hububattan başlayan ve daha sonra stratejik ürünler konusunda hayata geçirilen projeleri anlatmak için Afyonkarahisar'da olduklarını anlatan Yumaklı, "Üretimin devamlılığı, üretimin sürdürülebilirliğiyle alakalı yapılması gereken ne varsa bunları mutlaka sahada üreticilerle mutabakat çerçevesinde gerçekleştirmek istiyoruz. Amacımız, üretimin devamlılığını ve sürekliliğini sağlamak. Bunları da özellikle birebirde dinlemek, dertleşmek ve kendi düşüncelerimizi anlatmak üzere sahadayız. Bu belirli bir dönemi kapsamıyor, yaklaşık 3 ay önce başlamıştır ve halen de devam ediyoruz" dedi.

Üreticiye "Sen üret" dediklerini ve onları desteklediklerini vurgulayan Yumaklı, toprağı, suyu, ormanı ve çevreyi koruyarak kendi kendine yeten bir Türkiye için ellerinden geldiği ölçüde çalışacaklarını söyledi.

Yumaklı, daha sonra Kumartaşlı Yumurta Fabrikası, Türk Şeker Afyonkarahisar Makine İmalathanesi ve Ballıpınar Çiftliği'ni ziyaret etti.