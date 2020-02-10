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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Metin Gülmez yönetimindeki 58 AAK 773 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, Seydi İbiş idaresindeki 24 AV 357 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile İbiş'in eşi Suzan, çocukları Ferhat, Mete ve Berat İbiş yaralandı.
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: SivasSon Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 17:19
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