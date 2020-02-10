Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Atalar Mahallesi'nde bir evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri durumu belediyeye bildirdi.

İhbar üzerine eve giden jandarma, zabıta ve temizlik ekipleri, evin eski eşya ve çöplerle dolu olduğunu belirledi.

Ekipler, evden bir kamyon dolusu çöp çıkararak evi temizledi.