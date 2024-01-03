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Güncel
İHA 03.01.2024 23:37

Sivas’ta etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında farklılık olan marketlere ceza

Sivas Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde fiyat denetimi yaptı. Usulsüzlük tespit edilen marketlere cezai işlem uyguladı.

Sivas’ta etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında farklılık olan marketlere ceza

Sivas’ta faaliyet gösteren marketlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde raflardaki ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelendi.

Ürünlerin etiket fiyatlarını tek tek not alan ekipler, daha sonra kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı. Denetimler kapsamında ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olan marketlere tutanak tutularak cezai işlem uygulandı. Tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması ve mağduriyetlerinin engellenmesine yönelik denetimlere devam edileceği kaydedildi. 

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