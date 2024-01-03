Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 03.01.2024 23:21

Gaziantep'te fiyat etiketi denetimi yapıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren fiyat etiketi yönetmeliği nedeniyle kentte denetim yaptı.

Gaziantep'te fiyat etiketi denetimi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, yönetmelik değişikliği nedeniyle lokanta, restoran, kafe, pastane gibi iş yerlerinde yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde gerçekleştirdiği denetimde yönetmelik hakkında esnafa bilgi verdi.

Denetim ve bilgilendirme ziyaretleriyle esnaf ve tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarların en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetin engellenmesinin hedeflendiği, uyarı ve bilgilendirmelere rağmen yönetmeliğe uymayanların cezalandırılacağı ifade edildi.

Denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım, yiyecek, içecek hizmeti sunan işletmeler başta olmak üzere iş yeri girişinde müşterilerin görebileceği bir yerde ve masalarda, menülerde fiyatları bulundurma zorunluluğu getirildiğini hatırlatarak, "2023 yılının son ayında çıkan bu yönetmelik hükümlerine göre hareket edilmesi hususunda ekiplerimiz ile birlikte sahadayız, bilgilendirme ve denetimler yapıyoruz. Yaklaşık 250’ye yakın işletmeye gidildi ve konuyla ilgili gerekli bilgilendirme yapıldı." dedi.

ETİKETLER
Gaziantep
Sıradaki Haber
Manisa'da çöpe atılan altını belediye ekipleri buldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:53
Filistin'e yardım malzemesi taşıyan gemi Mersin'den uğurlandı
23:49
Yahudi işgalciler, Batı Şeria'da Filistinlilerin yaklaşık 100 zeytin ağacı ve asmasını söktü
23:46
İstanbul'da helikopter destekli asayiş denetimi
23:47
ABD yönetimine göre İsrail'in Gazze'deki saldırıları 'soykırım' değil
23:33
UNICEF: Gazze'de zaman daralıyor, çocuklar akut gıdasızlıkla karşı karşıya
23:40
'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' gişede lider oldu
Musul'da yoğun sis
Musul'da yoğun sis
FOTO FOKUS
'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' gişede lider oldu
'Rafadan Tayfa: Hayrimatör' gişede lider oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ