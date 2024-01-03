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Güncel
AA 03.01.2024 23:14

Burdur'da haklarında arama kararı bulunan 15 şüpheli ve 4 hükümlü yakalandı

Burdur'da haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 15 şüpheli ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Burdur'da haklarında arama kararı bulunan 15 şüpheli ve 4 hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 22-29 Aralık 2023'te aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Hırsızlık, kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 15 şüpheli ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 10'u serbest bırakıldı. Hükümlüler ise işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Bu arada, çalışmada 9 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca, 2 kesici ve delici alet ele geçirildi.

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