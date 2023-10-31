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Güncel
AA 31.10.2023 17:29

Sivas'ta dolandırıcılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

Sivas'ta 25 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta dolandırıcılık operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bilişim sistemlerini, banka ve kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, mağdurların sosyal medya hesaplarına link göndermek suretiyle ele geçirilen hesaplar üzerinden dekont paylaşıp Sivas'ta bir kişinin 210 bin lirasını dolandıran şüpheli F.E'nin Mersin'de olduğunu tespit ederek operasyon düzenledi.

Ekipler, aynı yöntemi kullanarak 15 ilde 25 kişiyi yaklaşık 860 bin lira dolandırdığı tespit edilen şüpheliyi belirlenen adreste gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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