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Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde alınan bilgiye göre, S.Ö. (34) idaresindeki 79 EC 976 plakalı traktör, Sivas-Yozgat kara yolu Alıcık mevkisinde devrildi.
Kazada ağır yaralanan ve Yozgat Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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