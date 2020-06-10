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Sivas'ta çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Sivas, Haydarlı köyünde S.A. (25) ile aralarında husumet bulunan akrabaları S.A. ve M.A. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.A, av tüfeğiyle S.A'yı ayağından vurarak yaraladı.
S.A. ambulansla Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheliler S.A. ve M.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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