Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta buzlanma kazaya neden oldu: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Sivas’ta soğuk hava sonrası etkili olan buzlanma kazalara neden oldu, kazalarda 3 kişi yaralandı.
Sivas’ta soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Termometreler de hissedilir hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.
Kentte buzlanma ve sis meydana geldi. Sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Kentin farklı noktalarında meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Belediye ekipleri ise yollarda tuzlama çalışması yaptı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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