Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Server S. idaresindeki kamyon, Bolu Dağı Tüneli 2. Viyadük mevkiinde, önünde ilerleyen Tuğcan B. yönetimindeki tıra çarptı.

Kazada, tır sürücüsü ile kamyon içinde sıkışan Server S. yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Bolu ve Düzce Belediyelerine ait itfaiye ekipleri sıkışan sürücünün çıkartılması için çalışma başlattı.

Server S, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sedye ile ambulansa taşındı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Düzce'de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik kazası nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde kontrollü olarak çift şeritten sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.