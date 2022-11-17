Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe 04:20Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Denizli’ye kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Denizli ve bölgesinde bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarı yapıldı.
Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün sabah saatlerinden itibaren rüzgarın bölgede yer alan Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediyor.
Bölgede beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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