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Güncel
AA 30.05.2023 14:52

Sivas'ta 5 kişinin öldüğü kazada tır şoförü tutuklandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan tır şoförü, tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

Sivas'ta 5 kişinin öldüğü kazada tır şoförü tutuklandı

Hastanedeki tedavisinden sonra gözaltına alınan tır şoförü E.Ç. (57), Ulaş İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İşlemlerinin ardından Sivas Adliye Sarayı'na getirilen E.Ç, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

E.Ç. idaresindeki tır ile Kangal Seyahat'e ait Muammer Biçil (46) yönetimindeki yolcu minibüsü, dün, Sivas-Malatya kara yolunun Ulaş ilçesi Yağdonduran mevkisinde çarpışmış, minibüs sürücüsü ile aracında bulunan Mehmet Açıkgöz (46), İhsan Mahti (51) ve Yılmaz Akpınar (52) olay yerinde, Metin Güler de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Tır şoförü E.Ç. ile Kangal ilçesinde görevli komiser yardımcısı Mehmet Cansever (30) yaralanmıştı.

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