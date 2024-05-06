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Güncel
AA 06.05.2024 11:57

Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Sivas'ın Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Sivas'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

Kentte başlayan sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü.

Koyulhisar'da çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası'nda kar yağışı etkisini gösterdi.

İlkbahar ve yaz aylarında çok sayıda doğaseverin uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yayla kısmen karla kaplandı.

Suşehri ile Zara ilçeleri arasındaki Geminbeli Geçidi'nde de kar yağışı etkili oluyor.

Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Suşehri-Sivas kara yolu güzergahındaki 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, karla kaplanan bölgede ulaşımın aksamaması için çalışma yapıyor.

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