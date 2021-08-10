Sivas'ın Kangal ilçesinde alınan bilgiye göre, sağanak, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan "doktor balıklar" ile ünlü sedef hastalığının tedavi merkezi Kangal Balıklı Kaplıca'nın bulunduğu bölgede etkili oldu.

Sağanak nedeniyle toplanan sular, kaplıcanın içerisinden geçen derenin debisini yükseltti. Derenin suları sürüklediği toprakla çamura bulandı.

Kangal Balıklı Kaplıca işletmecisi Fuat Ünsal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aniden bastıran yağış nedeniyle derenin debisinin yükseldiğini ve çamur aktığını belirterek, "Havuzlarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Kaplıcamız işlevine devam ediyor ama deredeki balıklarımızda çok hasar oldu. En kısa zamanda kaplıcamızın üst tarafına bir set yapılması gerekiyor. Yetkililere bunları bildirdik, sağ olsunlar onlar da son derece olumlu karşıladılar. İnşallah en kısa zamanda kaplıcamızın üst tarafına setimiz yapılacak ve balıklarımızı bu ölümlerden kurtaracağız." dedi.

İlçede "doktor balıklar" olarak adlandırılan balıklarıyla ünlü kaplıcalar bölgesine, her yıl Türkiye'nin birçok yerinden ve yurt dışından ziyaretçiler geliyor.

Ördek yavrusuna kalp masajı ve suni teneffüs

Öte yandan, sağanaktan etkilenen kaplıcalar bölgesindeki derede bulunan bir ördek yavrusuna vatandaşların yaptığı kalp masajı ve suni teneffüs, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.