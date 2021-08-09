Haber Giriş: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 19:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
9 Ağustos 2021 korona tablosu… Bugünkü vaka sayısı açıklandı
9 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı. Bugünkü vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel vaka sayısı...
Türkiye'de son 24 saatte 245 bin 253 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 7 bin 365 kişi iyileşti, 117 kişi hayatını kaybetti.
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