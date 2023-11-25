Hafif Sağanak Yağışlı 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.11.2023 16:12

Sivas'ın ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı

Sivas'ın Ulaş ve Şarkışla ilçelerinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programları yapıldı.

Sivas'ın ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı

Ulaş'ta düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, öğretmenlerle Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Gül, daha sonra Kaymakam Emre Zafer'i şube müdürleriyle ziyaret etti.

Kaymakam Zafer, geleceği inşa etme yolunda emeğini esirgemeden, var gücüyle çalışan eğitim ordusunun her bir neferinin gününü kutladı.

Ulaş Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programda ise öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Şarkışla

Şarkışla'daki etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde ise hayatını kaybeden öğretmenler için mevlit okutuldu, dua edildi.

Daha sonra vefat eden öğretmenlerin mezarları ziyaret edilerek, dualar okunup mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Program, Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde öğrencilerin hazırladığı gösteriler ile devam etti.

ETİKETLER
Sivas
Sıradaki Haber
Merzifon'da trafik denetimleri sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:05
Bakan Yumaklı: 21 yılda 7 milyar tohumu ve fidanı toprakla buluşturduk
17:00
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 günlüğüne verilen insani ara 2. gününde
16:58
Rize’de heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
16:55
Hudut Kartalları 2'si terörist 3 kişiyi yakaladı
16:49
İzzeddin Kassam Tugayları serbest bıraktığı esirlerin görüntüsünü yayınladı
16:43
Aksaray'da bir otomobilde bal pitonu ele geçirildi
Antalya'da sağanak etkili oldu
Antalya'da sağanak etkili oldu
FOTO FOKUS
Muğla'da önce hortum sonra yağış etkisini gösterdi
Muğla'da önce hortum sonra yağış etkisini gösterdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ