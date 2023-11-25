Sivas'ın ilçelerinde Öğretmenler Günü kutlandı

Ulaş'ta düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, öğretmenlerle Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Gül, daha sonra Kaymakam Emre Zafer'i şube müdürleriyle ziyaret etti.

Kaymakam Zafer, geleceği inşa etme yolunda emeğini esirgemeden, var gücüyle çalışan eğitim ordusunun her bir neferinin gününü kutladı.

Ulaş Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan programda ise öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Şarkışla

Şarkışla'daki etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekrem Yurt, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi'nde ise hayatını kaybeden öğretmenler için mevlit okutuldu, dua edildi.

Daha sonra vefat eden öğretmenlerin mezarları ziyaret edilerek, dualar okunup mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Program, Aşık Veysel Kültür Merkezi'nde öğrencilerin hazırladığı gösteriler ile devam etti.