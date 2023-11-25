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Güncel
İHA 25.11.2023 15:45

Vatandaşlar soğuğa rağmen balık sırasında

Eskişehir’de soğuk havanın etkisini sürdürdüğü günde, balıkçı esnafında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Vatandaşlar soğuğa rağmen balık sırasında

Eskişehir'de son günlerde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye devam ederken, kış aylarının gelmesiyle tüketimi artan besinlerden biri olan balığa Eskişehirli vatandaşların rağbeti de sürüyor.

Hafta sonu tatilinde sofralarında beyaz et olarak balığa yer vermek isteyenler soğuk havaya rağmen tezgahlarda yoğunluk oluşturdu.

Kent merkezindeki balıkçı esnafının tezgahlarında levreğin kilosunun 200 lira, çupranın 180, barbunun 170, sardalya ve hamsinin ise 100 liradan satışa sunulduğu görüldü. Bazı vatandaşların tüketeceği balığı almadan önce seçim yapması dikkat çekerken, bazılarının da hamsiye yöneldiği göze çarptı. Öte yandan balıkçı esnafı ise yaşanan yoğunluktan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, akşam saatlerinde yoğunluğun biraz daha artmasını beklediklerini ifade ettiler.

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