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Güncel
AA 22.02.2024 16:59

Sivas'da Jandarma ekipleri köy okullarını ziyaret etti

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köy okullarındaki öğrencileri ziyaret ederek test ve boyama kitabı hediye etti.

Sivas'da Jandarma ekipleri köy okullarını ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, merkeze bağlı Yıldız köyünde İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilere test kitabı hediye etti.

Ekipler, merkeze bağlı Alahacı köyünde de Alahacı İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilere jandarma mesleğini tanıttı, bayrak, jandarma boyama kitabı ile Jandarma Çocuk dergisi hediye etti.

Sivas'da Jandarma ekipleri köy okullarını ziyaret etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde görevli kadın personele KADES uygulaması hakkında bilgi verilip, broşür dağıtan ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla çalışmaların süreceğini belirtti.

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Sivas Jandarma Genel Komutanlığı
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