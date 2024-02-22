Sivas'da Jandarma ekipleri köy okullarını ziyaret etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, merkeze bağlı Yıldız köyünde İsmet Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, öğrencilere test kitabı hediye etti.

Ekipler, merkeze bağlı Alahacı köyünde de Alahacı İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilere jandarma mesleğini tanıttı, bayrak, jandarma boyama kitabı ile Jandarma Çocuk dergisi hediye etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde görevli kadın personele KADES uygulaması hakkında bilgi verilip, broşür dağıtan ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak amacıyla çalışmaların süreceğini belirtti.