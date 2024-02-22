Az Bulutlu 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.02.2024 16:50

Isparta'da taksi şoförü aracında unutulan çantayı karakola teslim etti

Isparta'da bir taksi şoförü, aracında unutulan çantayı karakola teslim etti.

Isparta'da taksi şoförü aracında unutulan çantayı karakola teslim etti

Kentte bir taksi durağında çalışan Murat Petek, aracında bir müşterinin çantasını unuttuğunu fark etti.

Petek, sahibine ulaşamadığı çantayı polis karakoluna teslim etti.

Petek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kime ait olduğunu anlamak için açtığı çantada kimlik kartı, bir miktar para, cumhuriyet altını ve cep telefonu bulunduğunu gördüğünü söyledi.

Aracında çanta bulduğunu durağa ilettiğini ancak bir buçuk saat geçmesine rağmen sahibinin gelmediğini anlatan Petek, "Biz taksiciler ekmeğimizin peşindeyiz. Yaklaşık 29 yıldır taksi şoförlüğü yapmaktayım. Biz hep ekmeğimizin derdinde olduk." dedi.

ETİKETLER
Isparta
Sıradaki Haber
Bingöl'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:00
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de biriken çöpler, sağlık risklerini artırıyor
17:46
İsrail, hapishanelerdeki Filistinli tutukluları aç bırakarak sağlıklarını tehdit ediyor
17:38
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine saldırılar düzenledi
17:36
Bakan Fidan tüm BM sisteminin reformuna ihtiyacı olduğunu söyledi
17:33
İsrail 7 Ekim'den beri Batı Şeria'da 7170 Filistinliyi gözaltına aldı
16:53
Kırklareli merkezli tarihi eser kaçakçılığı: 20 gözaltı
Depremde ebeveynlerini kaybeden 3 kardeş, Suriye'deki dedelerine teslim edildi
Depremde ebeveynlerini kaybeden 3 kardeş, Suriye'deki dedelerine teslim edildi
FOTO FOKUS
Uçuş operasyon; KAAN günaydın!
Uçuş operasyon; KAAN günaydın!
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ