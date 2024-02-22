Isparta'da taksi şoförü aracında unutulan çantayı karakola teslim etti

Kentte bir taksi durağında çalışan Murat Petek, aracında bir müşterinin çantasını unuttuğunu fark etti.

Petek, sahibine ulaşamadığı çantayı polis karakoluna teslim etti.

Petek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kime ait olduğunu anlamak için açtığı çantada kimlik kartı, bir miktar para, cumhuriyet altını ve cep telefonu bulunduğunu gördüğünü söyledi.

Aracında çanta bulduğunu durağa ilettiğini ancak bir buçuk saat geçmesine rağmen sahibinin gelmediğini anlatan Petek, "Biz taksiciler ekmeğimizin peşindeyiz. Yaklaşık 29 yıldır taksi şoförlüğü yapmaktayım. Biz hep ekmeğimizin derdinde olduk." dedi.