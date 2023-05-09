Parçalı Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
DHA 09.05.2023 16:13

Şırnak'ta Togg'a yoğun ilgi

Şırnak'a getirilip, Kent Meydanı'nda sergilenen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, yoğun ilgi gördü.

Şırnak'ta Togg'a yoğun ilgi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, tanıtım çalışmaları kapsamında Şırnak'a getirildi.Kent Meydanı'nda görücüye çıkan araca, halk yoğun ilgi gösterdi.Bazıları araca binip yakından incelerken, bazıları Togg ile selfi çekti.

Togg'u görmeye gelen Kübra Yılmaz, çok mutlu ve gururlu olduğunu belirterek, `100 yılık bir devrim. Togg'un Şırnak'a gelmesi de ayrı bir mesele zaten. Mutluyuz, yerli ve milli arabamız. Gurur verici. Görür görmez tüylerimiz diken diken oldu` dedi.

Togg'u kullanıp, meydana getiren Vali Osman Bilgin, `Bu ortaya çıkan araç, bizim kendi kimliğimizin, kendi öz kültürümüzün, kendimize güvenimizin sonucudur. Bugün Türk halkı doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine birlik ve beraber olduğu sürece neler yapabileceğini bu araçta en güzel şekilde ortaya koymuştur. Bugün Türkiye, Kafkasya'da Kafkasların kaderini değiştiren bir ülke. Bugün Türkiye, Kuzey Afrika'da Libya ile Kuzey Afrika'nın kaderini değiştiren bir ülke. Bugün Türkiye, Orta Doğu'da söz sahibi bir ülke. Bu bizim ne kadar kendimize ve kimliğimize değer verdiğimiz anlamına gelir` diye konuştu. 

ETİKETLER
TOGG Van
Sıradaki Haber
"Spor Van" projesiyle 220 bin öğrenciye ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:26
Erzurum'da yaşanan olaylarla ilgili 9 şüpheli daha gözaltında
16:16
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
16:02
Zelenskiy: AB Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlamaya hazır
16:25
Son 63 yılın en yağışsız ikinci kışı
16:13
Binanın enkazı kontrollü yıkım sırasında caddeye devrildi
15:35
Cep telefonu gasbeden sanığa 11 yıl hapis cezası
Çanakkale Savaşları ziyaretçilere siper canlandırmasıyla anlatılacak
Çanakkale Savaşları ziyaretçilere siper canlandırmasıyla anlatılacak
FOTO FOKUS
Kız Kulesi açılışına geri sayım: 11 Mayıs akşamı açılacak
Kız Kulesi açılışına geri sayım: 11 Mayıs akşamı açılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ