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Güncel
AA 09.05.2023 15:49

Zonguldaklılardan Togg'a yoğun ilgi

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Anadolu kırmızısı" modeli Zonguldaklılardan yoğun ilgi gördü.

Zonguldaklılardan Togg'a yoğun ilgi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Anadolu kırmızısı" modeli ile kent turu atan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve ekibini, belediye binası önünde vatandaşlar alkışlarla karşıladı.

Togg'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, tanıtılan araçla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bu gurur hepimizin"

Alan, gazetecilere, kent için tarihi bir gün olduğunu söyleyerek, "İnsanın konuşurken tüyleri diken diken oluyor. Bugün sürmek nasip oldu. Bu gurur hepimizin. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. 'İyi ki varsın Recep Tayyip Erdoğan' diyoruz" diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan da "Devrim" otomobilinin engellendiğini ancak daha büyük bir devrimle arabanın geldiğini ifade ederek, "Şükürler olsun gururluyuz, mutluyuz. Allah ülkemizin insanlarına daha fazla hizmet yapmayı Recep Tayyip Erdoğan'a nasip eylesin" dedi.

Kent sakinlerinden Yusuf Yılmaz ise Togg'un Türk'ün gücü olduğunu dile getirerek, "Çok beğendim. Allah vatanımıza, milletimize zeval vermesin. İnşallah bize de nasip olur" dedi.

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