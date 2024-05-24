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Güncel
İHA 24.05.2024 16:43

Şırnak'ta terörün bittiği dağlar 70 bin fidanla yeşillenecek

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesindeki dağlar, terörün bitirilmesiyle devlet desteğiyle 70 bin fidanla yeşillenecek.

Şırnak'ta terörün bittiği dağlar 70 bin fidanla yeşillenecek

İlçenin Uzungeçit beldesinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde dev bir proje hayata geçiyor.

Kel Mehmet ve Tanin dağlarında 70 bin çam ve meyve ağacı dikimi için start verildi. Bir zamanlar teröristlerin kol gezdiği bölgelerde huzur ve güvenin sağlanmasıyla beraber kritik dağların yamacında devletin dev projesi hayata geçti. Çığ, heyelan ve erozyonun önüne geçmek için dağlarda taraçlandırma sistemiyle fidan dikimi yapılacak. Belediye Başkanı Sadık Yıldırım, ilk icraatın belde çevresini ağaçlandırmak olduğunu bu anlamda çığ ve heyelan riskine karşı önlem aldıklarını söyledi.

Başkan Yıldırım, "AK Parti'den aday oldum, yüzde 75'lik bir başarıyla seçildim. Gördüğünüz alanda hem çığ, hem de erozyon olan bir bölgede Orman İşletme Genel Müdürlüğü bir projeyle 70 bin fidanı dikmek suretiyle beldemizi yeşillendirecek. Gördüğünüz alan organik bir yer, cazibe merkezi, mesire alanı olacak. İlgili kurumdan talepte bulunduk, bu talebimiz yerine geldi. Tanin Tanin ve Kel Mehmet dağlarında güzel bir ormanlık alan olacak. Emeği geçen herkes çok teşekkür ederim" dedi. 

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