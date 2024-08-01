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Güncel
AA 01.08.2024 17:44

Şırnak'ta tedavisi tamamlanan kaya kartalı doğaya bırakıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bitkin halde bulunan kaya kartalı, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Şırnak'ta tedavisi tamamlanan kaya kartalı doğaya bırakıldı

Geçen hafta vatandaşlar tarafından ilçe kırsalında bitkin halde bulunan kaya kartalı, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.

Merkezdeki tedavisi tamamlanan kartal, Şırnak-Siirt kara yolunun 20. kilometresinde doğaya bırakıldı.

DKMP Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, tedavi ve rehabilitasyonun ardından yaşamını idame edebilecek seviyeye gelen kartalın doğaya salındığını ifade etti.

Ayrıca Uludere ilçesinde bir vatandaş tarafından dün arazide yaralı bulunan çobanaldatan kuşunun kendilerine ulaştırıldığını belirten Kalay, kuşu tedavisinin ardından yaşam alanına bırakacaklarını söyledi.

Kalay, vatandaşlardan arazide buldukları bitkin veya yaralı yaban hayvanlarını kendilerine ulaştırmalarını beklediklerini belirtti.

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Şırnak Milli Parklar
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