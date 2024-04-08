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Güncel
AA 08.04.2024 15:37

Şırnak'ta sağanak ve sel uyarısı

Şırnak Valiliği, yarın kentte öğle saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve sele karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Şırnak'ta sağanak ve sel uyarısı
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yarın öğle saatlerinden itibaren kentte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bölgede gün boyu aralıklarla devam etmesi beklenen yağış nedeniyle, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

 


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