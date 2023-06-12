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Güncel
İHA 12.06.2023 10:39

Şırnak’ta PKK operasyonu: 4 gözaltı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik güvenlik güçlerinde Şırnak’ta icra edilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’sinin cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Şırnak’ta PKK operasyonu: 4 gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; daha önce sağ ele geçirilen terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen Şırnak ili Merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde 4 şüpheli şahsa yönelik operasyon icra edilmiştir.

Gerçekleştirilen operasyonda; 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edilmektedir` ifadeleri yer aldı.

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Şırnak PKK/KCK Terörle Mücadele
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