Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 136 şişe kaçak içki, 53 cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 15-21 Haziran tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, kaçak 136 şişe içki ile 53 cep telefonu, 3 gram eroin, 4 gram metamfetamin ve 5 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 şüphelinin sorgusu sürüyor.
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