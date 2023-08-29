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Güncel
İHA 29.08.2023 17:27

Şırnak’ta genç hafızlara taç giyme töreni yapıldı

Şırnak İl Müftülüğünce 2022-2023 eğitim-öğretim yılında hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrenciler için icazet merasimi düzenlendi.

Şırnak’ta genç hafızlara taç giyme töreni yapıldı

İl Müftülüğüne bağlı Mehmet Emin Acar Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursunda 2022-2023 yıllarında hafızlıklarını ikmal eden kız öğrenciler için icazet merasimi düzenlendi.

Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından hafızların takdimi ile başlayan merasim; ilahi dinletisi, hafızların şiir okuması, slayt ve skeç gösterileri, taç merasimi ile devam etti. Merasimde konuşan İl Müftüsü Ahmet Dilek, "Öncelikle evlatlarını bu kutlu yolculuğa yönlendiren ve her zaman destek veren aileleri tebrik ederim. Sonra bu kutlu yolculukta bıkmadan usanmadan yıllarca emek sarf eden öğrencileri tebrik ederim. Bu zorlu süreci şimdilik atlattılar. Bizim de onlara duamız; bir ömür boyu Kur'an-i yaşamı hayatlarında devam ettirmelerini Cenabıhaktan niyaz ediyoruz" dedi.

"Kur'an-ı Kerim’i ezberlemek en geç 2-3 yıl sürüyor. Ama muhafazası ömür boyu sürüyor"

Müftü Dilek, "Kur'an-ı Kerim’i ezberlemek en geç 2-3 yıl sürüyor. Ama muhafazası ömür boyu sürüyor. En önemlisi de hayatımıza tatbik etmektir. Böyle olursa ancak zihinlerimizde, beyinlerimizde ve yüreğimizde kalabiliyor. Dolayısıyla hafizelerimizi önce tebrik ediyoruz sonra da bu konuda tembih ediyoruz. Ömürlerinin sonuna kaşar Yüce Kitabımızı muhafaza etmelerini tembih ediyoruz. Aynı zamanda bu tür programlar da yeni yetişen, hafızlığa adım atan, devam ettiren evlatlarımıza da örnek ve teşvik oluyor. Hafızlıklarında emeği geçen, onların hafız olmalarına vesile olan ve bugünlere hazırlayan hocalarımı da tebrik ediyorum. Çünkü onlar da öğrencilerimizin başında 24 saat bekleyip her sorun ve sıkıntılarında yanlarında oluyorlar. Gece gündüz demeden onlarla vakit geçiriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Allah emeklerini zayi etmesin" ifadelerinde bulundu.

Program sonunda hafızların Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından hafızlara çeşitli hediyeler verildi. 

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