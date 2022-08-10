Şehit ve gazi ailelerini ziyaret eden Şırnak Valisi Osman Bilgin, daha sonra 50 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 20 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri binalarının şantiye sahasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Bilgin, müteahhitle ilgili sorunları çözüp en kısa sürede inşaatı tamamlayacaklarının müjdesini verdi.

Hastane ve sağlık ocağındaki incelemelerin ardından Silopi çarşısında vatandaşlar ile sohbet eden Vali Bilgin, esnafın sorun ve temennilerini dinledi.

[Fotoğraf: İHA]

Vali Bilgin daha sonra bir Otelde Silopili iş adamları ile Silopi Ekonomi toplantısını gerçekleştirdi.

Bilgin, “İş insanları ile görüş alışverişinde bulunduk. Silopi’de yapılması gereken ve varsa sorunların tümü not edilerek en kısa zamanda çözüme ulaştırılacak. Şehir merkezinde kapatılmış olan tüm cadde ve sokaklar trafiğe açılacak. Silopi’ye yaklaşık 2 bin kişilik işçi istihdamı sağlayacak olan Tekstilken en geç 20 gün içerisinde teslim alınmış olacak” dedi.

Vali Bilgine, kentteki kurum müdür ve amirleri, oda başkanları eşlik etti.