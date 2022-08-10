Haber Giriş: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 21:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Halk otobüsünün açılan bagaj kapağı kaldırımdaki yayaya çarptı
[Fotograf: İHA]
Bartın’da halk otobüsün seyir halindeyken açılan bagaj kapağı, kaldırımda yürüyen yayaya çarptı.
Kemerköprü Mahallesi'nde seyir halindeki halk otobüsünün bagaj kapağı açıldı.
Otobüs şoförünün durumu fark etmeyerek ilerlemeye devam ettiği sırada bagaj kapağı kaldırımda yürüyen H.A. isimli kadına çarptı.
Kadının yere düştüğünü görenler, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan H.A, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
H.A'nın boyun bölgesinden yaralandığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Otobüs şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: Bartın Trafik Kazası
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