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Güncel
AA 18.04.2024 10:27

Şırnak Valisi Atay, trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin taziyesine katıldı

Şırnak Valisi Cevdet Atay, Uludere ilçesinde trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin taziyesine katıldı.

Şırnak Valisi Atay, trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin taziyesine katıldı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Atay, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile Uludere ilçesine geldi, esnaf ziyareti yaptı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Melek Soylu'nun Yeşilova Mahallesinde kurulan taziyesine katılan Atay, aile üyelerine başsağlığı diledi, dua etti.

Şenoba beldesine geçen Vali Atay, burada Ferhat Bilen, Haşim ve Abdulkerim Babat'ın taziyelerine katıldı, aile yakınlarına başsağlığı diledi.

Atay, daha sonra beldedeki Şeyhan İlkokulunu ziyaret etti, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

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