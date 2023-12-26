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Güncel
AA 26.12.2023 23:52

Sırbistan'da muhalefetin seçim sonuçlarına yönelik protestoları sürüyor

Sırbistan'da 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partilerinin başkent Belgrad'daki protestoları 9'uncu gününde de sürdü.

Sırbistan'da muhalefetin seçim sonuçlarına yönelik protestoları sürüyor
[Fotograf: AA]

Ülkedeki seçimde "Sırbistan Şiddete Karşı" isimli ittifakla yarışan muhalefet partilerinin "seçim hırsızlığına karşı" çağrısı üzerine yüzlerce kişi, bir kez daha Belgrad'daki Devlet Seçim Komisyonu (RIK) binası önünde toplandı.

Kalabalık, daha sonra Adalet Sarayı binasına kadar yürüyerek, pazar akşamı Belgrad Meclis binasına girmek isteyen ve kapı ile pencerelere zarar vermeleri sonucu gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Muhalefet, bu akşamki protestolarda da Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) yüzlerce kişinin otobüslerle Belgrad'a getirilerek oy kullandığını, bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılması için seçimin iptali taleplerini yineledi.

Belgrad'daki protesto açıklamanın ardından sona erdi.

Seçimin ardından, 18 Aralık'tan bu yana "seçim hırsızlığına karşı" sloganıyla düzenlenen protestolar bu akşam Kraljevo şehrinde de yapıldı.

Pazar akşamı olaylı bitti

Bu arada, Belgrad'da pazar akşamı düzenlenen protestolarda Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edilmişti.

Belediye Meclis binasına meşaleler fırlatan göstericiler, binanın kapısı, pencereleri ve güvenlik kamerasını kırmıştı.

Yaşananlar üzerine Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, halka seslenerek, protestoların "devrime" dönüşmeyeceğini, ülke kurumlarının güçlü olduğunu vurgulamıştı.

RIK'ın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakı seçimi önde tamamlamıştı.​​​​​

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