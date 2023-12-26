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Güncel
AA 26.12.2023 23:38

Sakarya'da geleceğin aşçıları halk eğitim merkezinde yetişiyor

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi'nde aşçılık kursuna katılan çoğu kadın 22 kursiyer, Türk ve dünya mutfaklarını öğrenme fırsatı yakalıyor.

Sakarya'da geleceğin aşçıları halk eğitim merkezinde yetişiyor

Bu yıl ilki düzenlenen aşçılık kursunda mutfak kültürüne yönelik teorik ve uygulamalı eğitim alan kursiyerler, yemeklerin önemli püf noktalarını usta öğreticilerden öğreniyor.

Gaziantep mutfağıyla eğitime başlayan kursiyerler, hünerlerini yaptıkları birbirinden lezzetli yemeklere yansıtıyor.

Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Faruk Kıral, farklı coğrafyalarda bulunan çeşitli lezzetleri kursiyerlere öğreterek onları aşçı olarak yetiştirmeye çalıştıklarını anlattı.

Kursiyerlerin almış olduğu aşçı yardımcılığı ve aşçılık belgeleriyle çeşitli kurumlarda kendilerine istihdam imkanı bulduğuna işaret eden Kıral, "Geleceğin aşçılarını yetiştiriyoruz. Buradan aldıkları kurs sonucunda kadınlarımız iş sahibi oluyorlar." dedi.

Yöresel yemek uzmanı ve yemek kitabı yazarı Gülsen Yıldız da sadece Antep mutfağını öğretmekle kalmayacaklarını, Balkan ve Kafkas yemeklerini de göstereceklerini belirterek, kursiyerlere kollarında altın bilezik olması için eğitimi bitirip belge almalarını tavsiye etti.

Kursiyerlerden Mihriban Kaya, Gaziantep mutfağıyla alakalı hiçbir bilgisi olmadığı için kursa katıldığını, diplomayı alıp iş yeri açacağını kaydetti.

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de yaşayan Özbekistanlı Şakrayof Bozorof da Türk mutfağını öğrenmenin çok zevkli olduğunu söyledi.

Türk ve Özbek mutfaklarını birleştirerek sahada çalışmalar yaptıklarını anlatan Bozorof, "Şu an hocamla beraber ileride gençlerimiz için kitap çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.

Derslerin keyifli ve çok iyi geçtiğini dile getiren Arife Bozbey ise burada yeni şeyler öğrenmenin çok faydalı olduğunu, belgesini alıp iş hayatına atılmayı istediğini sözlerine ekledi.

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