Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "Haydi Sinop" sloganıyla depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına, Sinoplu vatandaşların büyük destek verdikleri belirtildi.

Kent merkezi ve ilçelerde oluşturulan yardım toplama merkezlerine, vatandaşlarca malzemelerin getirilmeye devam edildiği vurgulanan açıklamada, "Şu ana kadar ilimizden 26 tır, 13 kamyon ve 2 kamyonet dolusu insani yardım malzemesi deprem bölgesine sevk edilmiştir. Kampanyamız ve vatandaşlarımızın destekleri aralıksız devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.