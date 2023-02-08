Valilikten yapılan açıklamaya göre, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda temel eğitimlerini alan uzman jandarmalar ve İl Jandarma Komutanlığı personellerinden oluşan 1659 kişilik ekip, Hatay'da devam eden arama kurtarma faaliyetine destek olacak .

Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanı Jandarma Albay Yusuf Küçükbaşol'un emir, sevk ve idaresindeki Mehmetçik, otobüslerle Hatay'a doğru yola çıktı.