Tokat il merkezi ile Erbaa, Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinden bölgeye çok sayıda ekip, ekipman ve araç ulaştırıldı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu'nun da görevlendirildiği Adıyaman'da 2 UMKE aracı ve 10 personel, Tokat Belediyesinden ise aralarında itfaiye erlerinin de olduğu 50 personel ve 2 araç arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına destek veriyor.

Kahramanmaraş'a da AFAD'tan 3 araç, 15 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi, Malatya'ya 2 tır, 2 otobüs, 2 ekskavatör ile 27 Türk Kızılay gönüllüsü, Gaziantep'e Tokat Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığından 177, Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığından 140 olmak üzere 317 personel ile Tokat Emniyet Müdürlüğünden 51 polis görevlendirildi.

Ayrıca bölgede Erbaa'dan 1 pikap, 7 itfaiye görevlisi, 2 araç ile 1 ambulans ve 3 sağlık görevlisi, Turhal'dan AFAD eğitimi almış 14 belediye personeli ile 2 iş makinesi, Yeşilyurt'tan 14 personel, 1 ambulans, 3 sağlık personeli, Yeşilyurt İlçe Müftülüğünden 4 din görevlisi ile insan ve malzeme nakliyesi için tahsis edilmiş 3 araç, Başçiftlik ilçesinden 2 iş makinesi, 1 ambulans ve 3 kişiden oluşan sağlık personeli görev yapıyor.