Çok Bulutlu 9.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 28.04.2023 16:42

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erfelek ilçesinde uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı tespit edilen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yürütülen istihbari çalışmaların ardından adresi belirlenen şüpheli C.Y, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlının ev ve eklentilerindeki aramada, 27 kök Hint keneviri, 102 gram uyuşturucu ve tabanca mermileri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ETİKETLER
Sinop Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Marmaris’te trafik uygulamaları devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:11
Yurt dışında oy verme işlemi başladı
17:50
Zelenskiy: Kırım'ı tekrar Ukrayna kontrolüne almakta başarılı olacağımıza inanıyorum
17:38
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem oldu
17:38
Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı
18:01
Evlenen kadın kendi soyadını tek başına kullanabilecek
18:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük bir şahlanışın temellerini atıyoruz
Çam Dağı'nda ilkbahar renklerine "sis filtresi"
Çam Dağı'nda ilkbahar renklerine "sis filtresi"
FOTO FOKUS
Evlenen kadın kendi soyadını tek başına kullanabilecek
Evlenen kadın kendi soyadını tek başına kullanabilecek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ