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Güncel
DHA 28.04.2023 15:52

Arıza yapan TIR'ın yedek lastiğinde 1245 altın sikke bulundu

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde İran tarafından başka bir TIR tarafından çekilerek getirilen TIR'ın dorsesinin altındaki yedek lastiğin üzerine bırakılan poşette, Osmanlı dönemine ait 1245 altın sikke bulundu.

Arıza yapan TIR'ın yedek lastiğinde 1245 altın sikke bulundu
[Fotograf: DHA]

Doğubayazıt ilçesinde, İran’dan arıza yapan TIR’ın başka bir TIR tarafından çekilerek getirilmesinden şüphelenen İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, her iki aracı durdurdu.

Jandarman araçlarda yaptığı aramada, arızalı TIR'ın dorsesinin altındaki yedek lastiğin üzerine bırakılan siyah bir poşette Osmanlı dönemine ait 1245 sikke bulundu.

Arızalı TIR'ın şoförü M.N.E. gözaltına alındı.Sikkelerden haberinin olmadığını öne süren M.N.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Altın sikkeler ise Kars Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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