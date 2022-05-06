Haber Giriş: 6 Mayıs 2022 Cuma 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta firari hükümlü ormanlık alanda yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta, hırsızlık suçundan hakkında 17 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince hırsızlık suçundan aranan kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Boyabat ilçesinde olduğu belirlenen hükümlü, saklandığı ormanlık alanda yakalandı.
Hakkında 17 yıl 8 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Sinop Jandarma Genel Komutanlığı
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