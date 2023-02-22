Valilik tarafından organize edilen moral gezisinde çocuklara, bazı veliler de eşlik etti. Gezinin ardından çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilerek, ikramda bulunuldu.

Valilik sosyal medya hesaplarından geziye ilişkin yapılan paylaşımda ise "Biriz, beraberiz" mesajına yer verildi.