Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba 15:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta depremzede çocuklar için moral gezisi düzenlendi
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından aileleriyle Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurda yerleştirilen çocuklar kentin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.
Valilik tarafından organize edilen moral gezisinde çocuklara, bazı veliler de eşlik etti. Gezinin ardından çocuklara çeşitli hediyeler takdim edilerek, ikramda bulunuldu.
Valilik sosyal medya hesaplarından geziye ilişkin yapılan paylaşımda ise "Biriz, beraberiz" mesajına yer verildi.
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş Sinop
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