Nevşehir Turist Rehberleri Odası tarafından Valilik binası Atatürk Anıtı önünde program düzenlendi.

Dünya Turist Rehberleri Günü dolayısıyla anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra törene katılan turist rehberleri, depremde yaşamını yitiren meslektaşlarının fotoğraflarının bulunduğu platforma karanfil bıraktı.

NERO Başkanı Özay Onur, gazetecilere, Turist Rehberleri Birliği'nin eğitimine katılmak için Adıyaman'a giden meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Depremlerde vefat eden tüm vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Onur, "Her yıl 21 Şubat'ın coşkusunu yaşarken bugün 5 arkadaşımızı kaybetmemizin acısını yaşıyoruz. Oradaki yapının iyi olmadığı konusunda duyumlar alıyoruz. Otelle ilgili karar verilene kadar takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Onur, depremin yaşandığı ilk günden beri turist rehberlerinin, yurt dışından gelen kurtarma ekiplerine de eşlik ederek çevirmen olarak çalışmalara katkı sunduğunu da sözlerine ekledi.