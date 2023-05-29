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Güncel
İHA 29.05.2023 13:26

Sinop’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre yeniden seçilmesi sonrası Sinop’ta kortej düzenlendi.

Sinop’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi olmayan sonuçlara göre seçimi yeniden kazanması sonrası Sinop’ta kortej düzenlendi.

Sakarya Caddesi üzerindeki AK Parti Sinop İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık sloganlar eşliğinde önce Adliye Meydanı’na, ardından İskele Meydanı’na yürüyerek Atatürk heykeli önünde toplandı.

“Tüm Türkiye kazandı”

AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, “Hepinizden Allah razı olsun, hepiniz çok büyük emek verdiniz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kimse kaybetmedi, tüm Türkiye kazandı. İnşallah Cumhur İttifakı’mızla birlikte yeni Türkiye yüzyılında Sinop’umuza, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Seçim sürecine yoğun emek sarf eden teşkilat üyelerine ve Cumhur İttifakı bileşenlerine teşekkür eden AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, “Gece gündüz demeden, dağ taş demeden koşturduk ve elhamdülillah bu akşam sonuçlarını aldık, Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını Cumhur İttifakı olarak araladık. Durmak yok yola devam diyoruz. Öyle bir kazanacağız ki, hiç kimse kaybetmeyecek demiştik. Öyle bir kazandık ki Türkiye kazanacak, 85 milyon milletimiz kazanacak, dünyanın mazlumları kazanacak, Türkiye kazanacak inşallah” diye konuştu.

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