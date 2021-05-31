Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta ceza infaz kurumu kütüphaneleri
[Fotoğraf: AA]
Sinop'ta ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağışı kampanyası başlatıldı.
Sinop'ta Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü kapsamında kampanya başlatıldı.
Kentte, Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine Kitap Bağış Kampanyası çerçevesinde stant açıldı.
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