Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sinop'un Gerze ilçesinde uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sarnıç köyü yolunda Uğur S. idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Köylülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra Gerze Belediyesi itfaiyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan Sandalcıoğlu'nun yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sandalcıoğlu'nun cenazesi incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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