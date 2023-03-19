Sinop Deniz Şehitleri Anıtı önünde çelenk sunma töreniyle başlayan program, saygı duruşu ve askerler tarafından 3 el saygı atışının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törene Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Belediye Başkan Vekili Aydın Hakan Sönmez, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan Sinop Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Özgen, “Bugün, Çanakkale’nin geçilemeyeceğini, misakı milli sınırlarımıza dokunulamayacağını, vatanımızın parçalanamayacağını tüm dünyaya haykırdığımız gündür. Vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğünü korumak uğruna canlarını seve seve feda eden, Asya’da, Afrika’da, yavru vatan Kıbrıs’ta, Kore’de, güney doğuda, yurdumuzun dört bir yanındaki şehitliklerde yatan şehitlerimizin ve savaş şartları gereği bilinmeyen yerlerde yatan kahraman şehitlerimizin aynı günde ve görkemli şekilde anılması için belirlenmiş şehitleri anma günüdür” ifadelerini kullandı.

Tören sonunda Vali Karaömeroğlu, şehitlik anı defterini imzalayarak Türkiye’nin bağımsızlığı uğruna canını feda eden tüm şehitlere rahmet diledi. Anma programı, gün içinde farklı etkinliklerle devam etti.