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Güncel
İHA 02.05.2023 09:26

Sinop’ta 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Tüm yurtta olduğu gibi Sinop’ta da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı coşkuyla kutlandı.

Sinop’ta 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

Toplanan kalabalık pankartlar ve sloganlarla meydana yürüdü. Sinop’ta İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda, 1 Mayıs Tertip Komitesinin çağrısı üzerine Hamsi Yolu mevkisinde bir araya gelen sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar, buradan pankartlar ve sloganlarla kutlamanın yapılacağı Uğur Mumcu Meydanı’na kadar yürüdü.

Güvenlik nedeniyle polis ekipleri tarafından alanı giren tüm katılımcılar arandı. Dünya çapında kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla konuşma yapan Sinop 1 Mayıs Tertip Komitesi Başkanı Kadir Demir, “Bugün, tüm dünya işçi sınıfının dayanışma içinde olduğu gündür. 1 Mayıs 1886 yılında işçilerin insanlık dışı ağır çalışma şartlarına karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktıkları gündür. İşçilerin emperyalizme karşı bir araya gelerek dayanışma içinde oldukları, alanlara çıktıkları ve ses yükselttikleri tarihi bir gündür” diye konuştu.

Demir, tüm işçi ve emekçilerin bayramını kutladı. 

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