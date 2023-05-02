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Güncel
AA 02.05.2023 06:43

Sivas'ta şeker pancarı ve yem bitkileri ekiminde kısıtlamaya gidildi

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle Şarkışla ve Ulaş ilçelerinde şeker pancarı ve yem bitkileri ekiminde kısıtlamaya gidildiğini bildirdi.

Sivas'ta şeker pancarı ve yem bitkileri ekiminde kısıtlamaya gidildi
[Fotograf: AA]

Çetindağ, yaptığı yazılı açıklamada, Şarkışla ve Ulaş'ın şeker pancarı ve yem bitkileri üretiminde önemli ilçeler olduğunu vurguladı.

Devlet Su İşleri'nden (DSİ) aldığı verilere göre bu ilçelerde su sorunun devam ettiğini aktaran Çetindağ, "Şarkışla ilçemizde şeker pancarı ve yem bitkilerinde kısıtlamaya gidilecek. Çok büyük alanlarda ekime izin verilmeyecek. Ulaş'ta da barajımızda doluluk oranı yüzde 19, burada da hiç müsaade edilmeyecek. Merkez ilçe, Hafik, Suşehri, Kangal ve Yıldızeli'nde şeker pancarında, yem bitkilerinde, patateste sulama ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

Çetindağ, Sivas'ta son dönemde etkili olan yağmurun çiftçilerin yüzünü güldürdüğünü de belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının başlangıcından bugüne yağışlarımız devam ediyor. Çok güzel yağış aldık, çiftçimiz de bu durumdan memnun. Havalar çiftçimizin istediği şekilde gidiyor. Ekinlerimiz çok güzel, inşallah böyle gider. Bu aynı zamanda merayı da etkileyecek çünkü hayvancılıkta daha çok meralardan faydalanılıyor. Şu anda dağlarımız, yaylalarımız yemyeşil. İnşallah bu şekilde giderse rekoltemiz geçen yıldan daha fazla olacak. Önümüzdeki süreçte inşallah dolu yağışı olmaz."

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